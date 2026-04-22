La famille de l'ancien ministre Robert Boulin a estimé, lors d'une conférence de presse à Paris, que l'élucidation du mystère autour de sa mort suspecte en 1979, bientôt dans les mains du pôle "cold cases" de Nanterre, représente une "course-poursuite" pour la vérité.
Affaire Boulin: l'ultime "course-poursuite" de sa famille pour la vérité
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