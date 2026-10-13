"On ne va pas plier, on ne va pas arrêter tant qu'il n'y aura pas les 10 milliards sur la table", affirme Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, au départ de la manifestation parisienne pour l'"acte V" du mouvement lycéen, appelant comme l'ensemble des organisations étudiantes et lycéennes à rejoindre le mouvement des +gilets jaunes+ le 17 octobre prochain.
Acte V du mouvement lycéen: "On ne va pas plier", prévient l'Union étudiante
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