 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Ceuta : un message envoyé par le Maroc à l’Espagne »

information fournie par France 24 01/08/2026 à 10:12

L'Italie et la France durcissent samedi leurs contrôles aux frontières avec l'Espagne après l'entrée illégale cette semaine de quelque 60.000 migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, ouvrant une crise au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui a provoqué l'afflux de 60 000 migrants du Maroc à l'enclave espagnole de Ceuta ? L'analyse de l'historien spécialiste du Maghreb Pierre Vermeren

Vidéos les + vues

1

Crète: un incendie de forêt fait rage sur l'île grecque

information fournie par AFP Video 30 juil.
2

Grèce: 300 pompiers face aux incendies en Crète, 8.000 évacués

information fournie par AFP 30 juil.
3

Gironde: Minute de silence pour les pompiers décédés en luttant contre un feu à Mérignac

information fournie par AFP Video 31 juil.
4

RD Congo : l'opposition monte au créneau après la validation de la loi référendaire

information fournie par France 24 31 juil.
5

"Quoi, un nouveau ?": le résident d'une maison de retraite rencontre Andy Burnham

information fournie par AFP Video 31 juil.
6

SOS Racisme dénonce la discrimination raciale dans des clubs et plages privées de bord de mer

information fournie par AFP Video 31 juil.
3
7

Wembanyama de retour à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket

information fournie par AFP Video 31 juil.
8

Une portrait géant d'Andy Burnham peint dans un champ en Angleterre

information fournie par AFP Video 31 juil.
1

Incendie en Espagne: les flammes ravagent la campagne à l'ouest de Madrid

information fournie par AFP Video 25 juil.
2

Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse

information fournie par AFP 25 juil.
6
3

Sud-Ouest: environ 200.000 "réfugiés du feu" évacués, le record de surfaces brûlées de 2022 déjà battu

information fournie par AFP 25 juil.
10
4

En Inde, fin de la fronde étudiante après la démission du ministre de l'Education

information fournie par AFP 25 juil.
5

Incendie en Gironde: un centre d'accueil à Bordeaux pour les évacués

information fournie par AFP Video 25 juil.
6

Incendie: 5.000 à 6.000 personnes hébergées au centre d'accueil de Bordeaux (maire)

information fournie par AFP Video 25 juil.
7

"C'est désastreux": de retour dans sa maison dévastée par les flammes, un habitant témoigne

information fournie par AFP Video 25 juil.
8

Recréer la tapisserie de Bayeux: le défi d'une artiste basée en Angleterre

information fournie par AFP Video 25 juil.
1

Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Ille-sur-Têt évacuée alors que les flammes s'approchent

information fournie par AFP Video 06 juil.
2

Des hauts responsables de l'ONU visitent une usine en Afghanistan où travaillent des rapatriés

information fournie par AFP Video 06 juil.
1
3

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
4

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
5

Estelle Brachlianoff (Veolia) : “Notre action est au plus haut depuis 2008, et on a encore du potentiel d’appréciation !”

information fournie par Ecorama 09 juil.
2
6

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
7

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le deuxième trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 08 juil.
8

Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 10 juil.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank