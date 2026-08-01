L'Italie et la France durcissent samedi leurs contrôles aux frontières avec l'Espagne après l'entrée illégale cette semaine de quelque 60.000 migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, ouvrant une crise au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui a provoqué l'afflux de 60 000 migrants du Maroc à l'enclave espagnole de Ceuta ? L'analyse de l'historien spécialiste du Maghreb Pierre Vermeren
« Ceuta : un message envoyé par le Maroc à l’Espagne »
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