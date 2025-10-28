 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Thiaroye, des archéologues explorent un cimetière pour élucider un massacre de tirailleurs

information fournie par AFP Video 28/10/2025 à 19:50

Le cimetière militaire de Thiaroye, près de Dakar au Sénégal, où l'armée française a tué en 1944 des tirailleurs africains réclamant leurs soldes, porte les stigmates des fouilles inédites ayant permis d'exhumer des squelettes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Un arbre pour Zyed et Bouna, 20 ans après: "c'est tous ensemble qu'on fera France"

information fournie par AFP 27 oct.
15
2

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
3

Côte d'Ivoire: le président Alassane Ouattara réélu pour un 4e mandat

information fournie par AFP Video 27 oct.
4

Des partisans de l'opposant Tchiroma dans les rues après la victoire de Paul Biya

information fournie par AFP Video 27 oct.
5

Cérémonie pour Zyed et Bouna, 20 ans après: "chaque jeune de nos quartiers compte"

information fournie par AFP 27 oct.
12
6

L'ancienne capitale impériale du Vietnam inondée après des pluies record

information fournie par AFP Video 10:37
7

Taxe Zucman : une version "light" ou la dissolution ?

information fournie par France 24 11:11
1
8

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
3

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
4

Retraites: Lecornu annonce "une lettre rectificative" au PLFSS

information fournie par AFP Video 21 oct.
5

Nicolas Sarkozy est en prison, une première historique

information fournie par AFP 21 oct.
37
6

Vol des bijoux du Louvre: un butin inestimable

information fournie par AFP Video 20 oct.
7

Vol de bijoux au Louvre: les cambrioleurs traqués, le musée sous pression

information fournie par AFP 20 oct.
14
8

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank