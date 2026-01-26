Des manifestants défilent dans les rues de Minneapolis, au nord des Etats-Unis, après que des agents fédéraux ont abattu Alex Pretti, 37 ans, infirmier en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants.
A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration "inhumaine"
