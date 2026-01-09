Même pas peur... Dans un zoo en Pologne, un petit cerf mâle d'à peine 13 kg a provoqué la puissante Maruska, une femelle rhinocéros pesant plus d'une tonne.
13 kg contre 1,7 tonne: un petit cerf s'attaque à un rhinocéros dans un zoo polonais
