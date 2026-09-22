Le président français Emmanuel Macron déclare avoir eu une discussion "très constructive" avec Donald Trump sur la question de la situation en mer Rouge et en Ukraine, après une rencontre à New York en marge du sommet annuel de l'ONU.
Macron juge avoir eu une discussion "constructive" avec Trump sur l'Ukraine et la mer Rouge
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