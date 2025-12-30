 Aller au contenu principal
Yemen: des véhicules endommagés après une frappe sur le port d'Al-Mukalla

information fournie par AFP Video 30/12/2025 à 08:34

Des carcasses fumantes et calcinées de véhicules sont visibles sur le site d'une menée par la coalition menée par l’Arabie saoudite, qui affirme avoir ciblé une grande quantité d’armes et de véhicules de combat destinés à des forces séparatistes, qui avaient été déchargés de navires dans le port d’Al-Mukalla au Yémen, en provenance des Émirats arabes unis. IMAGES

