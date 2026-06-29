Alors que Wimbledon s'ouvre ce lundi, le tournoi est marqué par une fronde des meilleurs joueurs mondiaux. Derrière ce conflit sur les primes se cache un modèle économique unique, qui fait du Grand Chelem londonien le plus riche de la planète… tout en gardant une certaine sobriété.
Wimbledon : les joueurs réclament une plus grande part du gâteau
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