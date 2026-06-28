Pour ménager les corps et limiter les risques d'incendie, ils moissonnent tôt le matin et parfois même de nuit : en Champagne comme dans beaucoup d'autres régions de France, les agriculteurs adaptent leurs horaires à la canicule.
Moissons précoces, risque de feu: coup de chaud dans les champs
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