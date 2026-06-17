Webinaire : assurance vie luxembourgeoise, une solution pour protéger votre épargne ?

Dans le cadre de son offre de banque privée BoursoFirst, BoursoBank propose une assurance-vie luxembourgeoise, en partenariat avec SogeLife.
Alors que ce produit est disponible depuis un peu plus d'un an, ce webinaire revient en détail sur son fonctionnement et ses caractéristiques. Il passe également en revue les différents supports accessibles et fait même un comparatif avec l'assurance vie française.
Jean Elia, CEO de Sogelife, et Jean-François Bay, directeur clientèle Banque privée chez BoursoBank étaient présents pour répondre en live aux questions des clients de BoursoBank. Ils ont aussi révélé certaines des nouveautés à venir sur ce contrat.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Offrez-vous le meilleur de BoursoBank, et accédez à toute une gamme de produits financiers innovants, à des conditions de crédits privilégiées, ainsi qu’à des conseillers et des services patrimoniaux pour vous accompagner et répondre à vos interrogations.