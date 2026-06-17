Webinaire : assurance vie luxembourgeoise, une solution pour protéger votre épargne ?

information fournie par BoursoBank • 17/06/2026 à 11:28

Dans le cadre de son offre de banque privée BoursoFirst, BoursoBank propose une assurance-vie luxembourgeoise, en partenariat avec SogeLife.

Alors que ce produit est disponible depuis un peu plus d'un an, ce webinaire revient en détail sur son fonctionnement et ses caractéristiques. Il passe également en revue les différents supports accessibles et fait même un comparatif avec l'assurance vie française.

Jean Elia, CEO de Sogelife, et Jean-François Bay, directeur clientèle Banque privée chez BoursoBank étaient présents pour répondre en live aux questions des clients de BoursoBank. Ils ont aussi révélé certaines des nouveautés à venir sur ce contrat.