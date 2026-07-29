Keiko Fujimori prête serment en tant que présidente du Pérou lors d'une cérémonie officielle devant le Parlement de Lima. Figure de la droite péruvienne depuis deux décennies, elle devient à 51 ans, après avoir échoué au second tour en 2011, 2016 et 2021, la deuxième femme présidente du Pérou. IMAGES
Keiko Fujimori investie présidente du Pérou lors d'une cérémonie devant le Parlement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro