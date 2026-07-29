Des plateformes créées en quelques heures grâce à l'intelligence artificielle, des milliers d'offres d'hébergement, des cagnottes qui récoltent plusieurs centaines de milliers d'euros : face aux incendies en Gironde, une économie numérique de la solidarité se met en place. Avec un défi majeur : garantir la fiabilité des initiatives.
Incendies en Gironde : sites d'entraide, cagnottes... la solidarité s'organise en ligne
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