 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendies en Gironde : sites d'entraide, cagnottes... la solidarité s'organise en ligne

information fournie par France 24 29/07/2026 à 11:36

Des plateformes créées en quelques heures grâce à l'intelligence artificielle, des milliers d'offres d'hébergement, des cagnottes qui récoltent plusieurs centaines de milliers d'euros : face aux incendies en Gironde, une économie numérique de la solidarité se met en place. Avec un défi majeur : garantir la fiabilité des initiatives.

Vidéos les + vues

1

Les évacués de trois villes proches de Bordeaux vont pouvoir rentrer chez eux (préfète)

information fournie par AFP Video 28 juil.
2

Football: "C'est une joie immense", déclare Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus

information fournie par AFP Video 28 juil.
3

Mégafeu en Gironde : "stabilisé" mais avec 14 reprises de feu, avant l'arrivée d'un nouveau "pic de chaleur"

information fournie par AFP 28 juil.
20
4

La présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori, arrive au Congrès pour son investiture

information fournie par AFP Video 08:13
5

Keiko Fujimori investie présidente du Pérou lors d'une cérémonie devant le Parlement

information fournie par AFP Video 08:15
6

Incendies en Gironde : sites d'entraide, cagnottes... la solidarité s'organise en ligne

information fournie par France 24 11:36
7

Incendie dans les Landes: les habitants de Biscarrosse dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 28 juil.
8

Orange: des bébés morts découverts dans des cartons dans un appartement

information fournie par AFP Video 12:14
1

A 90 ans, un médecin bulgare toujours au chevet de ses patients villageois

information fournie par AFP 22 juil.
2
2

Bulgarie: À 90 ans, un médecin rural toujours au chevet de ses patients, faute de remplaçants

information fournie par AFP Video 22 juil.
3

Tunisie : un incendie ravage la colline de Sidi Ali Mekki

information fournie par AFP Video 22 juil.
4

Incendie à Mérignac: le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez rencontre les pompiers

information fournie par AFP Video 22 juil.
5

Top 5 IA du 22/07/2026

information fournie par Libertify 23 juil.
6

Dans le Var, le feu toujours pas fixé mais ne progresse plus

information fournie par AFP Video 23 juil.
7

Violents incendies en Europe du Sud, des milliers de personnes évacuées

information fournie par AFP 23 juil.
8

Fronde étudiante en Inde: Modi promet de punir les fraudeurs, les manifestants persistent

information fournie par AFP 23 juil.
3
1

Top 5 IA du 30/06/2026

information fournie par Libertify 01 juil.
2

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
3

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
4

Estelle Brachlianoff (Veolia) : “Notre action est au plus haut depuis 2008, et on a encore du potentiel d’appréciation !”

information fournie par Ecorama 09 juil.
2
5

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
6

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
6
7

Macron est en Syrie pour une visite inédite

information fournie par AFP Video 07 juil.
2
8

L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"

information fournie par AFP Video 07 juil.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank