La présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori, arrive au Congrès pour assister à sa cérémonie d’investiture. Fujimori a remporté le second tour de l’élection présidentielle du 7 juin avec moins de 50.000 voix d’avance, après avoir perdu les trois précédents seconds tours. Âgée de 51 ans, elle s’est retrouvée au coude-à-coude avec le candidat de gauche Roberto Sanchez, sa campagne étant assombrie par l’héritage clivant de son père, Alberto Fujimori, qui a dirigé le Pérou dans les années 1990. IMAGES
La présidente élue du Pérou, Keiko Fujimori, arrive au Congrès pour son investiture
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