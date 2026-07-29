Les ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né ont été retrouvés dans un appartement du centre historique d'Orange, dans le Vaucluse, au domicile d'une famille dont la femme a accouché dimanche d’un bébé en bonne santé.
Orange: des bébés morts découverts dans des cartons dans un appartement
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