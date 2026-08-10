Le village de Trie-sur-Baïse célèbre la 43e édition de sa traditionnelle fête de la Pourcailhade, un événement insolite qui a fait la célébrité de cette agglomération des Hautes-Pyrénées avec son championnat de France du cri du cochon.
"Gruik ! Gruik !": Trie-sur-Baïse accueille le championnat de cri de cochon
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