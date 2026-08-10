Avec trois vagues de chaleur en un été, les Français commencent à intégrer les fortes températures dans leurs critères de recherche de nouveau logement, en scrutant la présence de volets, climatiseur voire piscine et l'exposition au soleil.
Les canicules à répétition s'invitent dans la recherche de logements
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