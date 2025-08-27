Le premier ministre François Bayrou a sollicité un vote de confiance le 8 septembre. Un scrutin a priori perdu d'avance, étant donné les différentes déclarations des chefs de parti à l'Assemblée nationale. Des macronistes affirment quant à eux que faire chuter le gouvernement ferait perdre 12 milliards à la France. En réalité, ces calculs sont très critiquables en plus d'être difficilement applicables à la situation actuelle.
Vote de confiance : la chute du gouvernement Bayrou coûterait-elle 12 milliards à la France ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro