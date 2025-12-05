 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe du monde 2026 : tout a commencé grâce à un Français

information fournie par France 24 05/12/2025 à 10:53

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se déroulera ce vendredi à Washington à 18 h, heure française. Aujourd'hui, cette compétition est un événement suivi à l'échelle mondiale, mais à ses débuts, rares étaient ceux qui croyaient en sa réussite. Tout a commencé grâce à un Français : Jules Rimet.

Sport

Vidéos les + vues

1

Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine

information fournie par AFP 04 déc.
59
2

Macron dit à Xi que la capacité à coopérer sur l'Ukraine est "déterminante"

information fournie par AFP Video 04 déc.
1
3

Sept ans de prison confirmés pour Christophe Gleizes en Algérie

information fournie par AFP Video 04 déc.
4

C'est "l'abattement" réagit le frère de Christophe Gleizes après sa condamnation

information fournie par AFP Video 03 déc.
5

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 03 déc.
6

Londres et Oslo vont traquer ensemble les sous-marins russes dans l'Atlantique Nord

information fournie par AFP 04 déc.
1
7

Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG

information fournie par AFP Video 04 déc.
8

Ukraine, commerce... Macron presse Xi, qui refuse toute responsabilité dans la guerre

information fournie par AFP 04 déc.
8
1

Le pape Léon XIV arrive à Istanbul

information fournie par AFP Video 27 nov.
5
2

En Turquie, le pape appelle à l'unité entre chrétiens de toutes confessions

information fournie par AFP 28 nov.
1
3

Faut-il forcer les plus riches à prêter gratuitement à l’Etat ?

information fournie par Ecorama 28 nov.
6
4

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: nomination d'un Premier ministre, issu du gouvernement renversé

information fournie par AFP 28 nov.
5

Elections et désinformation: Macron propose de nouvelles pistes

information fournie par AFP 28 nov.
3
6

Macron veut créer une action judiciaire "en référé" contre les fausses informations

information fournie par AFP Video 28 nov.
8
7

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
8

Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30 nov.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank