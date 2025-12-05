Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se déroulera ce vendredi à Washington à 18 h, heure française. Aujourd'hui, cette compétition est un événement suivi à l'échelle mondiale, mais à ses débuts, rares étaient ceux qui croyaient en sa réussite. Tout a commencé grâce à un Français : Jules Rimet.
Coupe du monde 2026 : tout a commencé grâce à un Français
