 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vote de confiance de François Bayrou : quid de l'accord de Bougival ?

information fournie par France 24 29/08/2025 à 18:25

Si, dans moins de deux semaines, le gouvernement tombe lors du prochain vote de confiance, le projet de loi constitutionnel sur le statut de la Nouvelle-Calédonie pourrait-il être suspendu ? Éléments de réponse.

Budget 2026

Vidéos les + vues

1

Ukraine: 14 morts, dont des enfants, dans des frappes russes sur Kiev

information fournie par AFP Video 28 août
2

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

information fournie par AFP 28 août
20
3

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
4

A Roland-Garros devant le Medef, match d'exhibition entre chefs de partis

information fournie par AFP 28 août
1
5

20 ans après Katrina, les Etats-Unis de Trump plus vulnérables face aux ouragans

information fournie par France 24 28 août
6

Bayrou perçoit un frémissement de l'opinion sur la dette, le RN et la gauche considèrent sa "page tournée"

information fournie par AFP 28 août
45
7

Opération contre le blanchiment d'argent au Brésil: Autorités devant un immeuble de Sao Paulo

information fournie par AFP Video 10:38
8

"François Bayrou réitère ses critiques sur les boomers"

information fournie par France 24 10:55
9
1

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
2

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
3

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
4

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
5

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
6

Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens

information fournie par AFP Video 25 août
7

Le Français Laurent Vinatier arrive au tribunal à Moscou

information fournie par AFP Video 25 août
8

La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 25 août
3
1

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
2

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août
3

Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

information fournie par AFP 12 août
2
4

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
5

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
6

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Accord UE / USA : quels impacts ?

information fournie par Sycomore AM 31 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank