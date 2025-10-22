Des touristes font la queue pour visiter le Louvre qui devrait rouvrir aujourd'hui à 9H, quelques jours après le vol spectaculaire de huit "joyaux de la couronne de France". IMAGES
Vol de bijoux au Louvre: le musée s'apprête à rouvrir
