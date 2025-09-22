Le pouvoir d’achat reste la première préoccupation des Français, malgré la baisse de l’inflation et une légère amélioration des revenus en 2024. Pourquoi ce décalage entre les chiffres et le ressenti ? Comment redonner du souffle au portefeuille des ménages ? Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 22 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Comment augmenter le pouvoir d’achat des Français ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
