"On aimerait avoir des réponses plus claires et plus structurées de l'accusée", réagit Me Mathias Darmon, l'avocat des parties civiles, au premier jour du procès de Dahbia Benkired devant la cour d'assises de Paris.
Meurtre de Lola: "On aimerait avoir un minimum de sincérité" (avocat)
