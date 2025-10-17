Cinq ans après la disparition de Delphine Jubillar, son mari condamné à 30 ans de prison

Cedric Jubillar devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Epilogue d'un procès hors normes, Cédric Jubillar a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn et dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé, impassible, la présidente de la cour Hélène Ratinaud énoncer le verdict, mains serrées sur l'ouverture vitrée de son box et les jambes agitées de mouvements nerveux, comme souvent lors des quatre semaines d'audience.

Alexandre Martin (g) et Emmanuelle Franck, les avocats de Cédric Jubillar, réagissent après le verdict du procès de leur client, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine, dans la salle d'audience du palais de justice du Tarn, le 17 octobre 2025 à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Il a ensuite regagné la maison d'arrêt de Seysses-Toulouse, où il vient de passer quatre ans et demi à l'isolement, à bord d'un véhicule de l'administration pénitentiaire.

"Moi, je ne peux pas comprendre qu'on condamne un homme sans corps, sans scène de crime, sans preuves, avec un faisceau d'indices" qui "ne sont a minima pas convergents", a lancé après la lecture de la décision Alexandre Martin, l'un de ses avocats.

Le verdict est conforme aux réquisitions des avocats généraux. La défense a annoncé qu'elle fera appel de cette décision.

Au terme d'environ six heures de délibéré, au moins sept des neuf membres de la cour, composée de trois magistrats et six jurés, ont répondu oui, par bulletin secret, à la question: "Est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines donné volontairement la mort à Delphine Aussaguel, épouse Jubillar?"

A l'énoncé du verdict, la famille et les proches de Delphine se sont étreints, certains en pleurs, sur les quatre bancs des parties civiles qu'ils occupaient en rangs serrés. Un oncle et une cousine de Delphine ont fait un malaise.

"Ça fait quatre ans et demi qu'on s'égosille à dire que ce dossier n'est pas vide, que dans ce dossier il y a des preuves, il y a une scène de crime", a souligné Mourad Battikh, pour les parties civiles, devant les dizaines de journalistes ayant couvert ce procès ultramédiatisé.

- "Mots simples" -

Dispute du couple juste avant la disparition rapportée par leur fils, lunettes de Delphine retrouvées brisées, utilisation de sa 207 bleu nuit pendant la nuit... Lors du réquisitoire, le ministère public s'est appuyée sur un faisceau d'indices, ainsi que sur la personnalité de l'accusé, décrit unanimement par la cohorte de proches et d'amis du couple comme impulsif et violent avec son fils.

"Trente ans, c'est la rétribution d'un meurtre accompli dans des conditions détestables pour un mobile futile, c'est-à-dire empêcher l'autre d'accéder à une liberté absolument légitime", alors que l'infirmière de 33 ans s'apprêtait à refaire sa vie avec un autre homme, a estimé Me Laurent Boguet, qui représente avec Me Malika Chmani les intérêts des enfants du couple Jubillar.

Il faudra annoncer cette condamnation à Louis, 11 ans, et Elyah, 6 ans, avec des "mots simples", expliquer que "des juges et des jurés ont estimé qu'ils avaient assez d'éléments pour dire que papa était coupable du meurtre de maman", a confié à l'AFP Me Chmani.

Des agents de l'administration pénitentiaire escortent Cédric Jubillar (x), reconnu coupable du meurtre de sa femme Delphine, à la sortie de la cour d'assises du Tarn, le 17 octobre 2025 à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Juste avant que la cour d'assises du Tarn se retire pour délibérer peu après 09H00, Cédric Jubillar, le visage blême et les yeux cernés, a redit n'avoir "absolument rien fait à Delphine".

"Nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel", a affirmé Me Martin, évoquant un "homme abattu".

"Je pense qu'il s'est imaginé que l'absence du corps de Delphine le protégerait", a analysé Laurent de Caunes, avocat des frères et soeur de la disparue. "Il n'a pas réalisé à quel point au contraire, ça pourrait le pénaliser. Donc peut-être qu'en appel, son raisonnement va évoluer."

Lors de leurs plaidoiries jeudi, les deux avocats qui défendent Cédric Jubillar depuis sa mise en examen et son placement en détention, en juin 2021, s'étaient efforcés de semer le doute dans l'esprit des jurés.

Pour les parties civiles et l'accusation, sa culpabilité ne faisait en revanche aucun doute. L'avocat général Pierre Aurignac avait estimé que "pour défendre l'idée de l'innocence de M. Jubillar, il faut écarter quatre experts, faire taire 19 témoins et tuer le chien pisteur" qui a établi que la mère de famille n'a pas quitté son domicile la nuit de sa disparition.

"Le crime parfait attendra, avait-il ajouté, le crime parfait, ce n'est pas le crime sans cadavre mais celui pour lequel on n'est pas condamné, et vous allez être condamné M. Jubillar".

