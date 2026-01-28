La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient un enjeu hautement sensible. Les marchés, eux, espèrent encore des baisses de taux en 2026. Jusqu’où l’indépendance de la banque centrale peut-elle tenir ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 28 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro