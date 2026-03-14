L’Olympique de Marseille a battu Auxerre (1-0) vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Amine Gouiri a offert la victoire aux siens en seconde période. Neuf jours après leur élimination en Coupe de France contre Toulouse, l’OM a retrouvé le goût du succès à domicile, dans un Vélodrome silencieux, les supporters protestant par une grève des encouragements. Avec ce succès, Marseille consolide sa 3e place et reste en course pour une qualification directe en Ligue des champions.
Marseille assure l’essentiel face à Auxerre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro