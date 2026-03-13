Guerre en Iran : flambée des taux souverains, attention danger ?

information fournie par Ecorama • 13/03/2026 à 14:10

La flambée du pétrole au‑delà des 100 dollars ravive les tensions sur les marchés obligataires. Partout dans le monde, les taux souverains repartent nettement à la hausse, du Bund allemand au 10 ans américain, alimentés par la crainte d’un nouveau choc inflationniste lié au conflit en Iran. Alors que l’ensemble de la classe obligataire repasse dans le rouge depuis le début de l’année, cette brusque remontée interroge : simple ajustement technique ou signal d’alerte pour les investisseurs et les banques centrales ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 13 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com