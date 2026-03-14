Ordinateurs brisés, uniformes de policiers contrefaits, faux billets de cent dollars: ces vestiges témoignent de la fuite précipitée des employés d'un centre d'escroquerie en ligne, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.
Cambodge: l'armée thaïlandaise fait visiter un centre d'arnaques en ligne
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