En 2026, l'emblématique course d'aviron entre les universités d'Oxford et Cambridge opposera deux capitaines de nationalité française, une première en deux siècles d'existence selon les organisateurs de la "Boat Race".
Aviron: la rivalité Oxford-Cambridge prend l'accent français
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