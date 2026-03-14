Ouverture lundi 16 mars du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, celle qui l'a envoyé en prison à l'automne dernier. Lourdement condamné en première instance, l'ancien président joue sa liberté lors de ce second procès, prévu pour durer jusqu'au 3 juin, avec un jugement attendu le 30 novembre.
Procès libyen : Nicolas Sarkozy joue sa liberté en appel
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