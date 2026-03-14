Près de 10.000 touristes français sont rentrés des Émirats arabes unis depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, dont environ 1.400 sur des vols affrétés par le gouvernement, a affirmé vendredi le Consul général de France à Dubaï, Jean-Christophe Paris.
Près de 10.000 touristes français rentrés des Emirats (consul de France)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro