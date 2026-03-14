Un marin chinois à bord d'un méthanier bloqué dans le golfe Persique, juste au nord de Dubaï, déclare vendredi matin à l'AFP craindre pour sa sécurité, car son navire est incapable de franchir le détroit d'Ormuz.
Un marin chinois bloqué dans le golfe Persique craint pour sa vie
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