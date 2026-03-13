La guerre en Iran est-elle en train de dégénérer ?

Alors que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei appelle à maintenir fermé le détroit d’Ormuz, la tension entre Téhéran et Washington franchit un nouveau seuil. Après deux semaines de confrontation, les risques d’escalade se multiplient dans une région déjà sous pression, entre menaces sur le commerce mondial d’hydrocarbures, divergences stratégiques entre alliés et incertitudes sur les objectifs réels des protagonistes. Décryptage des rapports de force, scénarios possibles et les enjeux d’une crise qui pourrait redessiner l’équilibre du Moyen-Orient avec Frédéric Encel, professeur de géopolitique à Sciences-Po et auteur de "La Guerre mondiale n’aura pas lieu". Ecorama du 13 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
