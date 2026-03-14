Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend à Sciences Po, à Paris, pour un échange avec des étudiants de l'institut. Il s'est entretenu plus tôt avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde.
Volodymyr Zelensky à Sciences Po Paris pour échanger avec des étudiants
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