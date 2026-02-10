 Aller au contenu principal
Cuba au bord de l’asphyxie ?

information fournie par France 24 10/02/2026 à 20:39

La mainmise des Etats Unis sur le pétrole du Venezuela prive Cuba de l’hydrocarbure. La Havane procède au rationnement du carburant et a informé les compagnies aériennes qu’il n’y avait plus d’avitaillement en kérosène pendant un mois. Donald Trump menace d’imposer des droits de douane à tout pays qui fournirait l’île en pétrole.

