La mainmise des Etats Unis sur le pétrole du Venezuela prive Cuba de l’hydrocarbure. La Havane procède au rationnement du carburant et a informé les compagnies aériennes qu’il n’y avait plus d’avitaillement en kérosène pendant un mois. Donald Trump menace d’imposer des droits de douane à tout pays qui fournirait l’île en pétrole.
Cuba au bord de l’asphyxie ?
