Voici comment pourrait se dérouler le prochain krach boursier...

Après la première baisse de taux de la Fed, Wall Street enchaîne les records, porté par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Mais cette envolée rappelle à certains l’explosion de la bulle internet en 2000, quand le Nasdaq avait perdu les deux tiers de sa valeur en un an. Faut-il redouter un scénario similaire ? Si les géants actuels de la tech affichent des profits colossaux, la question demeure : l’IA est-elle une révolution durable ou une bulle sur le point d’éclater ? Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 22 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com