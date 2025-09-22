Après la première baisse de taux de la Fed, Wall Street enchaîne les records, porté par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Mais cette envolée rappelle à certains l’explosion de la bulle internet en 2000, quand le Nasdaq avait perdu les deux tiers de sa valeur en un an. Faut-il redouter un scénario similaire ? Si les géants actuels de la tech affichent des profits colossaux, la question demeure : l’IA est-elle une révolution durable ou une bulle sur le point d’éclater ? Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 22 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Voici comment pourrait se dérouler le prochain krach boursier...
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
