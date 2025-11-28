 Aller au contenu principal
Vivre au milieu des mines : le périlleux retour des habitants à la frontière syro-irakienne

information fournie par France 24 28/11/2025 à 12:09

Depuis la chute du régime syrien en décembre dernier, l’ONG Handicap international a recensé 725 accidents et près de 1 400 victimes de ces engins explosifs dans tout le pays, contre 933 victimes en 2023. L’augmentation de ces derniers mois est en partie due aux retours des habitants dans des zones ravagées par la guerre, jusqu’alors occupées par les forces de Bachar al-Assad.

Proche orient
Syrie

