Un retour planétaire affole déjà les fans : après plus de trois ans d’absence, le groupe de K-pop le plus célèbre au monde revient enfin sur le devant de la scène. Libérés de leurs obligations militaires, les BTS sortent un nouvel album très attendu et s'apprêtent à entamer une tournée hors normes. Premier rendez-vous : un concert événement à Séoul, retransmis en direct dans plus de 190 pays sur Netflix, avant deux dates au Stade de France cet été.
Nouvel album et tournée : le retour de BTS fait vibrer la K-pop
