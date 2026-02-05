Dans un centre communautaire amérindien de Minneapolis (nord), Jessica Glidden, membre de la tribu de Bois Forte, fait établir sa carte d'identité tribale. Elle la voit comme une "protection" au moment où la ville est l'épicentre des opérations de la police de l'immigration (ICE) voulues par Donald Trump.
À Minneapolis, les Amérindiens sur le qui-vive face à la police de l'immigration
