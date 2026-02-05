"La Malaisie m'a volé 909 jours": le Français Tom Félix est arrivé à Paris

Tom Félix le 5 février 2026 à Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Très fatigué" mais heureux, le Français Tom Félix, acquitté mardi au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a atterri jeudi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après plus de 900 jours de détention et la menace d'une peine de mort.

Le visage marqué par la fatigue mais souriant, une veste kaki passée sur un sweat à capuche rouge, Tom Félix est tombé dans les bras de ses proches — sa sœur et ses amis — qui l'attendaient dans le hall des arrivées de l'aéroport parisien.

"La Malaisie m'a volé 909 jours de ma vie", a-t-il déclaré aux journalistes présents. "La cour criminelle de Alor Setar m'a acquitté (...) dans un jugement clair, sans ambiguïté, sans réserve. Je n'ai jamais trafiqué de drogue".

Agé de 34 ans, cet ancien cadre au sein du groupe français Veolia , diplômé en aquaculture et en biologie marine, avait été arrêté le 9 août 2023 alors qu'il s'apprêtait à ouvrir un restaurant sur une île du nord-ouest de la Malaisie.

Le Français, jugé pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi après 909 jours de détention par la Haute cour criminelle de Alor Setar, ville située à 500 km au nord-ouest de Kuala Lumpur.

S'il avait été reconnu coupable, Tom Félix encourait la peine de mort.

-"J'ai résisté"-

"Tout ce temps, depuis le 9 août 2023, j'ai été maltraité dans les locaux des gardes à vue, dans une prison où croupissent des détenus qui sont punis au quotidien de la pire des manières. J'ai tenu, j'ai résisté et je pense aux autres qui sont toujours là-bas", a déclaré le Français.

Tom Félix le 5 février 2026 à Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Je suis fatigué, très fatigué, mais je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, ou quand je vais voir la Tour Eiffel, ça ira mieux", a-t-il ajouté avec le sourire.

"Il a attendu un procès pendant plus de trois ans. Les audiences ont été longues, espacées, reportées mais à la fin de l'audience on a su qu'il était innocenté. Il a été acquitté parce qu'il n'y avait aucun élément de preuve contre lui. C'est une merveille pour nous que son innocence soit enfin reconnue", a déclaré à l'AFP Me Blandine Gentil, l'avocate de Tom Félix avec François Zimeray, venue l'accueillir à l'aéroport.

Tom Félix avait décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur mercredi à 23h45 heure locale (15h45 GMT), à bord d'un vol Malaysian Airlines, accompagné de ses parents.

"Il va falloir qu'on le soigne, qu'on le requinque et puis qu'on prenne le temps de panser ses blessures. J'espère qu'il va avoir la force de continuer de vivre avec ses blessures. On va l'aider à les panser, à se reconstruire", a déclaré sa mère, Sylvie Félix, à l'arrivée de Tom à Paris.

En mai 2025, elle et son mari avaient été reçus par Emmanuel Macron, alors en visite officielle à Singapour, afin d’évoquer la situation de leur fils.

En Malaisie, la possession et le trafic de drogue sont des crimes graves, passibles de la peine de mort si les quantités dépassent un certain seuil. Les condamnations à mort ne sont toutefois plus systématiquement prononcées et aucune exécution n'a eu lieu en Malaisie depuis 2018.