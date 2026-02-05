L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis a annoncé mercredi le retrait avec effet immédiat de 700 policiers de l'immigration, après des semaines de tensions dans la ville du nord des Etats-Unis.
L'émissaire de Trump à Minneapolis annonce le retrait de 700 policiers de l'immigration
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro