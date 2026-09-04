Vidéo Point marchés – Les perspectives de rentrée

information fournie par Amundi • 04/09/2026 à 17:59

Cet été, les actions mondiales ont enregistré de nouveaux records. En revanche, les taux d'emprunt à long terme ont atteint des niveaux élevés dans un contexte marqué par une alternance entre optimisme et prudence sur les marchés. Découvrez l'interview de rentrée de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade.

Au programme :

- Evolution des marchés durant l'été

- Bilan économique

- Point sur le pétrole et le gaz

- Actions des banques centrales

- Convictions d'Amundi en matière d'investissement