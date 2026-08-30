La Nasa lance le télescope spatial Roman, destiné à accomplir une cartographie du cosmos, entreprise de plusieurs années qui ambitionne de lever le voile sur certains des plus grands mystères physiques. Il est lancé par une fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis la Floride. IMAGES
Etats-Unis: lancement du nouveau téléscope spatial de la Nasa
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