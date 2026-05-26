Stellantis "va investir plus d'un milliard d'euros nouveaux" pour produire, à partir de 2029, une "nouvelle génération de véhicules électriques" sur son site de Mulhouse, dans l'est de la France, annonce Emmanuel Macron devant les entreprises françaises appelées à accélérer "l'électrification" des usages.
Véhicules électriques: Stellantis va investir un milliard d'euros à Mulhouse (Macron)
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