Peu après son entrée en fonction, le président chilien, José Antonio Kast, s’est engagé à expulser plus de 300 000 migrants sans papiers. Deux mois après le début de son mandat, les départs massifs, que beaucoup avaient prédits, ne se sont pas concrétisés. La construction d’un mur frontalier avec le Pérou, inspiré du mur de Donald Trump, ne semble pas dissuader les migrants de tenter d'entrer au Chili. À Tacna, dernière ville péruvienne avant la frontière chilienne, la vie devient de plus en plus difficile pour les migrants. Reportage de Martin Chabal, Agathe Fourcade et Wassim Cornet.
Immigration : le Chili serre la vis à ses frontières
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