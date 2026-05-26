La Cour constitutionnelle albanaise doit se prononcer sur la légalité de la nomination de Diella, Première ministre virtuelle au monde. Derrière ce cas spectaculaire, une tendance de fond se dessine : partout, les États intègrent l’intelligence artificielle dans leurs administrations, avec des promesses d’efficacité, mais aussi des interrogations.
De l’Albanie aux Émirats, l’intelligence artificielle entre au cœur de l’État
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