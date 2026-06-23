"Les prochains jours s'annoncent comme étant quasiment dans les dix jours les plus chauds jamais observés à l'échelle du pays," a commenté lundi le prévisionniste Sébastien Leas au siège de Météo-France, à Saint-Mandé.
Vague de chaleur record en France, températures encore plus extrêmes annoncées
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