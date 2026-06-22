Andy Burnham quitte la gare d’Euston en taxi pour se rendre au Parlement britannique, où ce poids lourd du Labour doit prêter serment en tant que député de Makerfield. Le vétéran de la politique britannique a confirmé qu’il chercherait à remplacer Keir Starmer comme chef du parti travailliste au pouvoir et comme Premier ministre, après la démission de Starmer ce matin. IMAGES
Andy Burnham quitte la gare d’Euston pour se rendre au Parlement britannique
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