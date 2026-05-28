Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama • 28/05/2026 à 07:54

Numéro un peu spécial du Journal des biotechs qui comprend deux entretiens de dirigeants.

Dans le premier, Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma fait le point complet sur l'actualité de la biotech alors que celle-ci a été informée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) d'une tendance vers un avis négatif concernant sa demande d'AMM conditionnelle pour son actif MaaT013. Il détaille sa stratégie pour les mois à venir.

Dans le second, Didier Laurens, directeur général, détaille la situation de la société après l'annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde destinée à restructurer son passif financier.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.