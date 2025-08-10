 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vague d'arrestations dans l'armée malienne

information fournie par France 24 10/08/2025 à 22:31

Au Mali au moins une vingtaine d'officiers de l'armée ont été arrêtés pour "tentative de déstabilisation". Ils sont soupçonnés de vouloir renverser le pouvoir du général Assimi Goïta.

